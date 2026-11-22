ज्ञानोदय भवन में 21 नवंबर को आयोजित एनुअल डे यूफोरिया में मुख्य अतिथि के रूप में संरक्षक समिति के अध्यक्ष रामजी भाई पटेल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जयन्ती भाई पटेल उपस्थिति रही। विद्यालय के प्राचार्य शैलेश शर्मा के विशेष मार्गदर्शन एवं उपप्राचार्यों के सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।