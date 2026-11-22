Road Construction: छत्तीसगढ़ में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग-अलग बयानों में प्रदेश के प्रमुख मार्गों की खराब हालत, निर्माण कार्यों में देरी और पहले से स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने विशेष रूप से बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।