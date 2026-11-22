राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र के अंत में भरोसा जताया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। संघ ने शासन से इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। फिलहाल आंदोलन स्थगित होने के बाद प्रदेश के राजस्व और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, पटवारी संघ की ओर से रखी गई मांगों पर अभी शासन के फैसले का इंतजार है। अब देखना होगा कि सरकार निलंबन, स्थानांतरण और ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाइयों को शून्य करने, हड़ताल अवधि का वेतन देने और वेतन विसंगति व पदोन्नति के मामलों पर क्या निर्णय लेती है। आंदोलन स्थगित होने से पटवारियों और शासन के बीच बातचीत तथा समाधान की नई उम्मीद जरूर बनी है।