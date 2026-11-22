रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Smart Ration System: छत्तीसगढ़ की धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्थाओं को अब नेपाल भी समझेगा। राज्य में धान खरीदी से लेकर राशन वितरण तक अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करने नेपाल से 15 सदस्यीय टीम शनिवार को रायपुर पहुंच गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) की पहल पर आई यह टीम 21 और 22 नवंबर को दो दिनों तक खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न केंद्रों और संस्थानों का दौरा करेगी। इस दौरान टीम के सदस्य छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था, राशन एटीएम मशीन और राइस मिलों की कार्यप्रणाली को करीब से समझेंगे।