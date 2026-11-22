रायपुर समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट (Photo Source- Patrika Create)
Chhattisgarh Weather News: बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान अकवान के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है, वहीं राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो रही है। ऐसे में वाहन चालकों को दिन निकलने के बाद भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भी प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इसके बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आ सकती है। ऐसे में नवंबर के आखिरी दिनों में प्रदेशवासियों को ठंड का ज्यादा एहसास होने लगेगा।
पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। बारिश के चलते वातावरण में नमी बनी हुई है। इसके साथ ही सुबह और रात के समय कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो रहा है। फिलहाल बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण ठंड का असर पूरी तरह नहीं बढ़ पाया है। लेकिन बारिश की गतिविधियां कम होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
राजधानी रायपुर में भी मौसम का बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित हो रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। कई जगहों पर कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। 21 नवंबर को रायपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार सुबह भी कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक, आज राजधानी में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर जिले के भैसमा में दर्ज की गई। यहां 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा कई अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई।
बिलासपुर संभाग में हुई बारिश के कारण कई इलाकों में नमी बनी हुई है। मौसम की इस गतिविधि का असर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि नवंबर के आखिरी दिनों में सुबह और रात के समय ठंड का असर पहले से ज्यादा महसूस होगा। खासकर खुले इलाकों और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में तापमान गिरने के बाद ठिठुरन बढ़ सकती है। फिलहाल बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम में नमी बनी हुई है। बारिश का दौर थमने के बाद आसमान साफ होने और न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने की संभावना है।
मौसम में बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी से जुड़ी मौसमी गतिविधियों के साथ कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण प्रभावी है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे लगे क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। इसके साथ ही संबंधित संकुचित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ था।
यह ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ था। इसी मौसमी प्रणाली के प्रभाव से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलीं। मौसम प्रणाली का असर कम होने के बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ठंड का प्रभाव बढ़ सकता है।
सुबह और रात के समय कोहरा छाने से सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे के दौरान तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचें और जरूरत के मुताबिक हेडलाइट का इस्तेमाल करें। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश, बादल और कोहरे का असर बना हुआ है। अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने के बाद पारा तेजी से नीचे जा सकता है। ऐसे में नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने के आसार हैं।
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