मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि नवंबर के आखिरी दिनों में सुबह और रात के समय ठंड का असर पहले से ज्यादा महसूस होगा। खासकर खुले इलाकों और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में तापमान गिरने के बाद ठिठुरन बढ़ सकती है। फिलहाल बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम में नमी बनी हुई है। बारिश का दौर थमने के बाद आसमान साफ होने और न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने की संभावना है।