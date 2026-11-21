Guest Editor: नौ साल पहले हुई दुर्घटना में एक हाथ खोने वाली छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बहतराई की स्वाति साहू ने जिंदगी को हादसे की कहानी बनकर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे संघर्ष से सफलता तक पहुंचने का रास्ता बनाया। आज वही स्वाति व्हीलचेयर फेंसिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। अब तक गोल्ड और ब्रॉन्ज सहित 34 पदक जीत चुकी हैं। उनका मानना है कि कमजोर आर्थिक स्थिति, सीमित संसाधन और शारीरिक चुनौती; कभी किसी के सपनों की सीमा तय नहीं कर सकती।