उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था मजबूत करने और पेयजल बिल के लिए बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम 2026 को मंजूरी दी। इसके बाद अब वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।