रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू के अनुसार, सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। डॉलर मजबूत होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है। इसका असर दूसरी निवेश परिसंपत्तियों के साथ बिटकॉइन पर भी देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद भावी नीतियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। इसके चलते निवेशक और स्टॉकिस्ट सतर्क रुख अपना रहे हैं। बाजार में निवेश की रणनीति बदलने और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों ने कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित किया है।