ईओडब्ल्यू को परीक्षा की ओएमआर शीट की जांच के दौरान पता चला कि अधिकांश अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के जवाब एक जैसे थे। इसमें सही जवाब के साथ ही गलत जवाब में समानता थी। जांच के अनुसार, सत्तू सिंह मन्नाड़े और मनोज मन्नाड़े ने सेट-सी का प्रश्नपत्र हल किया था। दोनों के 50 में से 42 जवाब एक जैसे मिले। इसमें 36 सही जवाब समान और दोनों ने 6 सवालों के गलत जवाब भी एक जैसा दिया था। इसके अलावा अन्य परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट में भी 70 से 85 फीसदी तक जवाब समान पाए गए।