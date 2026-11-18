रायपुर@राकेश टेम्भुरकर। Mahadev Satta Network: महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क में रकम के लेन-देन का कथित तौर पर एक संगठित पांच स्तरीय सिस्टम काम कर रहा था। सट्टे में दांव लगाने वाले खिलाड़ियों से शुरू होकर रकम पैनल ऑपरेटर, स्थानीय संचालकों और मुख्य खिलाड़ियों की अलग-अलग कड़ियों से होते हुए हवाला नेटवर्क के जरिए प्रमोटर सौरभ चंद्राकर तक पहुंचाई जाती थी। इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों को कमीशन दिए जाने की व्यवस्था थी। पूछताछ के दौरान सौरभ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बताया कि कारोबार की जिम्मेदारी रवि संभालता था। सौरभ के इस बयान से नेटवर्क के संचालन और रकम के बंटवारे को लेकर कई अहम पहलू सामने आए हैं।