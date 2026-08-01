भिलाई से बिहार तक फैला महादेव सट्टा नेटवर्क, 5 करोड़ के लेनदेन में पटना से 3 ऑपरेटर गिरफ्तार

एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों की जांच के दौरान पुलिस को पटना में संचालित इस पैनल की जानकारी मिली। इसके बाद एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर बिहार भेजी गई। टीम ने पटना के नारायण प्लाजा अपार्टमेंट को घेरकर दबिश दी, जहां से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 14 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, 11 बैंक पासबुक तथा ऑनलाइन सट्टा संचालन में उपयोग होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं।