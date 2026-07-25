रायपुर में राइड बुक करने से पहले हो जाएं अलर्ट! बिना वेरिफिकेशन सड़कों पर दौड़ रहे ऑनलाइन कैब ड्राइवर

Rapido Driver Verification: शहर में सफर के लिए ऑनलाइन कार, बाइक की बुकिंग करने वालों को अलर्ट रहना होगा। इनके चालकों का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं किया जा रहा है। इसके चलते इसके चालक ठगी और चोरी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विधानसभा इलाके में एक युवती से दुष्कर्म, गंज इलाके में युवती का हैंडबैग लेकर फरार होने का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले चोरी की दोपहिया का भी इसमें इस्तेमाल करने का खुलासा हो चुका है।