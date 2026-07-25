CG Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक्टिव होगा मानसून, IMD ने इन 23 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मानसून के बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह 10 बजे तक 23 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।