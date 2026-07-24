प्रसंगवश: बिजली का स्मार्ट मीटर सरकार का कमाऊ पुत्र!

स्मार्ट मीटर सिस्टम केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में देशभर में लागू करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना तथा उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश में पिछली सरकार ने 2022 में इसे लागू करने का निर्णय लिया और इसके लिए टेंडर व कार्यादेश जारी किया था। प्रदेश में फरवरी 2024 से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रदेश में लगभग 55 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। सरकार के मुताबिक करीब 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए उसके कई फायदे भी गिनाए गए, जैसे कि स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का आंकड़ा हर 30 मिनट में मिल जाता है, मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग की आशंका समाप्त हो जाती है और बिलिंग अधिक सटीक होती है।