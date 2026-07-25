प्रसंगवश: भारी पड़ रहा हरियाली का छलावा

सरकार ने ‘विलायती बबूल हटाओ-चारागाह बचाओ अभियान’ शुरू किया है, लेकिन इस चुनौती का आकार इतना बड़ा है कि केवल औपचारिक अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। जरूरत मिशन मोड में काम करने की है। ड्रोन और जीआइएस आधारित मैपिंग, वैज्ञानिक तरीके से जड़ों सहित उन्मूलन, हटाए गए क्षेत्रों में तुरंत देशी घास और स्थानीय वृक्षों का रोपण तथा ग्राम पंचायतों से लेकर स्कूलों तक जनभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

इसी तरह जलाशयों में फैलती जलकुंभी भी पानी का दम घोंट रही है। एक ओर विलायती बबूल जमीन का पानी पी रहा है, दूसरी ओर जलकुंभी तालाबों और झीलों की सांस रोक रही है। यदि इन दोनों आक्रामक प्रजातियों पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रदेश का जल संकट और गहरा होगा, चरागाह सिकुड़ेंगे और जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।