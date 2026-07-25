शरीर ही ब्रह्माण्ड: श्रद्धा है माया का प्रतिबिम्ब



श्रद्धा ही पंचाग्नि द्वारा ब्रह्म को पृथ्वी तक सुसूक्ष्म से स्थूल रूप तक प्रकट करती है। वसु-रुद्र-आदित्य तीनों अग्नियों द्वारा नई-नई योनियों से गुजरती है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्या को ये तीनों तत्त्व पहले भोगते हुए (सोम-गंधर्व-अग्नि) चौथे स्तर पर मनुष्य में आहुत करते हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के विवाहसूक्त में वर्णित है जहां वर वधू से कहता है—हे कन्ये! तुम्हें सर्वप्रथम सोम ने प्राप्त किया। उसके बाद गंधर्व (सूर्य) ने प्राप्त किया। तुम्हारा तीसरा पति अग्नि था। और अब मनुष्य योनि में मैं तुम्हारा चौथा पति हूं—

सोम: प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर:।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा: ॥ (ऋग्वेद १०.८५.४०)

सृष्टि पूर्व भी आकाश में सोम तत्त्व तो था ही- ऋत सोम था। ब्रह्माग्नि में इसकी आहुति से ही अव्यक्त उत्पन्न होता है। कार्य कुछ भी हो, जब तक उसके साथ कर्ता के प्राण नहीं जुड़ते, परिणाम नहीं आता। प्राण का प्राण के साथ, अथवा प्राण का भूत के साथ सम्बन्ध अप् तत्त्व से ही संभव है। इसी अप् तत्त्व को श्रद्धा कहते हैं। परमेष्ठी का अप् तत्त्व ही भृगु-अंगिरा रूप बंटता है। भृगुमय आप: पितृ सृष्टि का मूल बनता है। अंगिरामय आप: देव (प्राण) सृष्टि की प्रतिष्ठा बनता है। स्नेहमयी श्रद्धानाड़ी का चन्द्रमा से तथा तेजोमयी श्रद्धा नाड़ी का सौर मण्डल से सम्बन्ध हो जाता है। तेजोमयी श्रद्धा नाड़ी का मनोगर्भित बुद्धि से, तथा स्नेहमयी श्रद्धा नाड़ी का बुद्धिगर्भित मन से सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार सौर श्रद्धासूत्र देवयज्ञ की प्रतिष्ठा तथा चान्द्र श्रद्धासूत्र पितृ यज्ञ का प्रवर्तक है।