पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – जनहित के विरुद्ध विकास

जिस प्रकार स्वास्थ्य के नाम पर अस्पताल लूट रहे हैं, मिलावट ने विकास के सपने तार-तार कर रखे हैं, भू-माफिया/सरकार मिलकर जनता को हरा रहे हैं, माई लॉर्ड सालभर में गंभीर मुद्दों पर भी प्रसंज्ञान नहीं ले रहे, सरकार का भय नहीं रहा; ऐसे में प्रदेश में बचेगा ही क्या? ट्रैफिक वाले सुरक्षा की चिंता कम करते हैं। वे उगाही पर केन्द्रित हो गए। अतिक्रमण-पार्किंग-बेरिकेडिंग, सब मनमानी होती है। जनता सुखी हो-दुःखी हो उनकी बला से। जबकि हर गली का माफिया उनकी नजर में होता है।