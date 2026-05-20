पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – ढर्रा बदलना होगा

एक चलन हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। आज भी राज्यों में ग्रीष्मकालीन राजधानी, और कहीं-कहीं शीतकालीन राजधानी बनाना लगता है कि धन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। आज हर कहीं एयरकंडीशनर उपलब्ध है। फिर गर्मी कैसी? सर्दी से बचाव के उपाय भी संभव हैं, फिर सर्दी कैसी? बस नेताओं और अफसरों के ऐशोआराम की व्यवस्थाओं के नाम पर दो-दो राजधानियां रखने की कहां तुक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुल मिलाकर ढर्रा बदलना ही होगा। आपके नेतृत्व में यह काम हो जाए तो जनता के हित में फैसले इससे अच्छे भला और क्या होंगे?