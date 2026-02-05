पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कमर कस लें

आज शिक्षा ने हमको जहां बुद्धिमान बना दिया, वहीं स्वयं को सुविधापूर्ण जीवन-भौतिक सुखों के लिए आतुर बना दिया। अपने फल हम स्वयं ही खाना चाहते हैं-भले ही पेड़ न बनें। यही कारण है कि राजनीति में स्वच्छ छवि और अच्छी मंशा तो चुनाव में सफल होते ही भ्रष्ट होने लगती है। सारे वादे छू-मंतर! व्यक्ति इतनी तेज गति से बदलता है कि अल्पकाल में ही वह जनता से पल्ला झाडक़र पार्टी का हो जाता है। दो चुनाव बाद तो वह पार्टी की भी नहीं सुनता। राजस्थान तो साक्षी है, ऐसे उदाहरणों का। स्वयं के लिए कार्य करता है। समय के साथ बहुत से नेता पार्टी को अपनी विरासत मानने लगते हैं अथवा स्वयं पार्टी का पर्याय बन बैठते हैं। कुछ नेता तो स्वयं को पार्टी से ऊपर समझने लगते हैं। अपनी पार्टी के निर्णयों को ही नकारने लगते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण अंकित हैं जिन्हें आने वाली पीढिय़ां पढ़ा करेंगी। इनके अहंकार ने ईश्वर के आशीर्वाद को धूल में मिला दिया। पुण्य को खर्च करना भी सहज नहीं होता।