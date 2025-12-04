पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – मनमानी की उड़ानें

पर्यटन-होटल उद्योग के बाद इस कड़ी की बड़ी सेवा है- हवाई यात्रा। आजकल इनकी दादागिरी खूब चर्चा में है। यात्री की स्थिति बस के यात्री से भी निरीह है। यात्री भारतीय और सेवादार विदेशी। फ्लाइट कितनी भी लेट हो जाए ये 'असुविधा के लिए खेद हैं' जैसे रसहीन शब्दों से औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। यात्री सड़क पर जाम में फंस जाए तो 'काउण्टर बंद'। फिर उनकी भाषा का कमाल सुनते रहिए। कुछ एयरलाइन्स तो समय पूर्व ही रवाना हो जाती हैं। कोई मरीज आपातकाल में कहीं चिकित्सा के लिए जा नहीं सकता। मरने की छूट है। इसी का दूसरा चेहरा यह भी है कि लगभग सभी हवाई सेवाओं के उड़ान समय बढ़ा दिए। उतरने पर गाल फुलाते हैं कि हमने आपको समय पूर्व ला छोड़ा।