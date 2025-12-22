आपकी बात: बांग्लादेेश के वर्तमान हालात को लेकर आपके क्या विचार है?

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए

बांग्लादेश, जो कभी अपने संघर्ष, बलिदान और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, आज एक गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है। हाल के समय में वहां के राजनीतिक, सामाजिक और आंतरिक हालात न केवल बांग्लादेश की जनता के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रहे हैं। बांग्लादेश की अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत की सीमा सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय शांति पर पड़ सकता है। इसलिए यह विषय केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहकर टाला नहीं जा सकता। भारत की सदैव यही नीति रही है कि पड़ोसी देश शांत, स्थिर और समृद्ध हों। बांग्लादेश से भी यही अपेक्षा है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और कट्टरपंथ के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। - भरत सराफ, किशनगढ