जातिप्रथा: अर्थव्यवस्था से जन्मी व्यवस्था, जिसे राजनीति ने विवाद बना दिया

कर्पूर चंद्र कुलिश जी का मानना था कि जातिप्रथा मूल रूप से आर्थिक और कर्म आधारित विभाजन से उत्पन्न हुई है। विभिन्न जातियां पारंपरिक पेशों, स्थानों या प्रभावशाली व्यक्तित्वों से मिलकर बनीं और उत्पादन, सेवा व वितरण को व्यवस्थित करती रहीं। वंशानुगत कौशल के कारण शिल्प और कार्य पीढ़ियों तक विकसित होते रहे। हालांकि समय के साथ इसे कुप्रथा मानकर आलोचना की गई।