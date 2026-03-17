जातिप्रथा: अर्थव्यवस्था से जन्मी व्यवस्था, जिसे राजनीति ने विवाद बना दिया

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी
कर्पूर चंद्र कुलिश जी का मानना था कि जातिप्रथा मूल रूप से आर्थिक और कर्म आधारित विभाजन से उत्पन्न हुई है। विभिन्न जातियां पारंपरिक पेशों, स्थानों या प्रभावशाली व्यक्तित्वों से मिलकर बनीं और उत्पादन, सेवा व वितरण को व्यवस्थित करती रहीं। वंशानुगत कौशल के कारण शिल्प और कार्य पीढ़ियों तक विकसित होते रहे। हालांकि समय के साथ इसे कुप्रथा मानकर आलोचना की गई।
कुलिश जी ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी जातिप्रथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। राजनीतिक स्वार्थ, अज्ञानता और गलत नीतियों के कारण इस व्यवस्था की शक्ति को समझने के बजाय इसे विवाद और वोटबैंक की राजनीति का साधन बना दिया गया।
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कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष