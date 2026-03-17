अमरीकी सुरक्षातंत्र से उठा खाड़ी देशों का विश्वास

थेयर ने जिस वक्त इस क्षेत्र को मध्यपूर्व नाम दिया तब कहा तो यह जा रहा था कि क्षेत्र में अमरीकी सेना ईरान और उसके समर्थकों के लिए सुरक्षा तंत्र विकसित करेगी और खाड़ी सहयोगियों के लिए ढाल का काम करेगी। लेकिन ईरान-इराक युद्ध के बाद वैश्विक परिस्थितियों में जो बदलाव आया वह अब ईरान व अमरीका-इजरायल युद्ध के बाद पूरी से बदल गई। अमरीका के शक्तिशाली सैन्य संसाधनों की उपस्थिति के बावजूद तेहरान ने इजरायल और खाड़ी के दूसरे देशों पर इतिहास के सबसे बड़े मिसाइल हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों के बाद जीसीसी देशों की मन:स्थिति में बड़ा परिवर्तन आता दिख रहा है। अब यह देश अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमरीका पर निर्भर रहने की नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ईरानी हमलों की तीव्रता को देखने के बाद जीसीसी देशों को लगने लगा है कि अमरीकी सुरक्षा छाता उन्हें ईरानी हमलों से बचा सकने में नाकाफी है। इसलिए जीसीसी देश चीन और अन्य शक्तियों के साथ भी संबंध मजबूत करने की सोच रहे हैं। हमलों के बाद खाड़ी देशों ने अपने संयुक्त रक्षा तंत्र को सक्रिय करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर कहें तो हर छोटे-बड़े संकट के वक्त हमेशा अमरीका की ओर देखने वाला मध्यपूर्व अब अपनी समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं का समाधान स्वयं तैयार करने की नीति पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।