आशिब खान का ताल्लुक जयपुर से है। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका में सीनियर कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर लेखन में विशेष रुचि है। राजस्थान पत्रिका में अगस्त 2024 से काम कर रहे है। राजस्थान पत्रिका से पहले वे इनशोर्ट्स (Inshorts) में सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने राजनीति, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम से जुड़ी खबरों को कवर किया। इनशोर्ट्स से पहले वे News India 27×7 में कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत रहे। वहां उन्होंने टीवी डिबेट्स से लेकर न्यूज पैकेज तैयार करने तक की जिम्मेदारियां निभाईं। इससे पहले वे समाचार जगत में भी कार्य कर चुके हैं। यहां भी उन्होंने राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, खेल और क्राइम की खबरें कवर की। पत्रकारिता के क्षेत्र में सात साल का अनुभव है। इनकी विशेषज्ञता राष्ट्रीय अतंरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर विश्लेषणात्मक खबरें लिखने की रही है। इनकी रिपोर्टिंग शैली डेटा, आधिकारिक सूत्रों और विश्लेषण पर आधारित है। जयपुर की जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, तो ashib.khan@in.patrika.com पर ईमेल कर सकते हैं।