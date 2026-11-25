भाटपाड़ा में मीडिया से बात करते हुए शुभेन्दु सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर तक हम बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे। अब बहुत हो चुका है। बांग्लादेश को लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां हिंदुओं की जिस तरह हत्या की गई है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।