अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी आज
Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवानी की शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शादी में होने वाली घुड़दौड़ भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मुकाबले में करीब तीन दर्जन घोड़े थार SUV जीतने के लिए दौड़ लगाएंगे। अलग-अलग जगहों से पहुंचे घोड़ों में प्रयागराज के सगे भाई करण-अर्जुन और गया का बारूद खास आकर्षण हैं। इस बीच 79 साल के एक बुजुर्ग घोड़ा मालिक ने ऐसा ऐलान किया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। उनका कहना है कि अगर उनका घोड़ा जीता तो थार अपने घर नहीं ले जाएंगे, बल्कि शिवानी को उपहार में दे देंगे।
घुड़दौड़ में शामिल होने पहुंचे 79 साल के बुजुर्ग ने बताया कि उनके बाबा उन्हें बचपन में घोड़े पर बैठाते थे। तभी से उन्हें घोड़ों का शौक हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम घी खाए हैं, हमारी आंख-नाक सब ठीक है, जीतेंगे तो हम ही। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनका घोड़ा थार जीत गया तो वह क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, हमारे बच्चों को भी घोड़ों का शौक है। बच्चे मेरे घोड़े को बेचेंगे नहीं। थार जीतेंगे तो हम शिवानी को गिफ्ट दे देंगे।
बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास पहले से ही थार गाड़ी है। इसके बावजूद वह अपना घोड़ा लेकर मोकामा पहुंचे हैं। इसकी वजह अनंत सिंह के प्रति उनका लगाव है। वह उन्हें मानते हैं और इसी कारण उनकी बेटी की शादी में आयोजित घुड़दौड़ का हिस्सा बनने आए हैं।
इस प्रतियोगिता में प्रयागराज से पहुंचे दो सगे भाई करण और अर्जुन भी आकर्षण का केंद्र हैं। दोनों सिंधी नस्ल के घोड़े हैं। इनके संचालक बाबू के अनुसार, दोनों अब तक करीब 15 से 16 रेस जीत चुके हैं। बिहार, बरमपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर ये अपनी रफ्तार दिखा चुके हैं। बाबू का दावा है कि करण और अर्जुन तेज दौड़ने के साथ समझदार और शांत स्वभाव के भी हैं। ये बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और न ही लात मारते हैं। उनकी खुराक में काजू, बादाम, दूध और चना शामिल है।
पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने घुड़दौड़ के आयोजन में परेशानी खड़ी कर दी थी। मैदान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वहां लोगों का चलना भी मुश्किल था। प्रतियोगिता पहले दिन में 11 बजे होनी थी। ऐसे में आयोजन समय पर कराने की चुनौती सामने आ गई। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुद मैदान तैयार कराने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रातभर काम जारी रखने का फैसला किया। दर्जनों ट्रैक्टरों से मैदान में बालू डलवाई गई। जेसीबी से जमीन को समतल कराया गया और फिर रोलर चलाकर उसे दौड़ के लायक बनाने की कोशिश की गई। अनंत सिंह खुद मौके पर मौजूद रहकर तैयारियों की निगरानी करते रहे।
अनंत सिंह के दोस्त पप्पू मालवा के मुताबिक, अनंत सिंह और उनके दोस्तों के घोड़े भी आयोजन स्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि, ये घोड़े प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि केवल प्रदर्शन के लिए रहेंगे। उनका कहना है कि अगर उनके अपने घोड़े जीत गए तो लोग मुकाबले को लेकर सवाल उठा सकते हैं। ऐसे में उन्हें प्रतियोगिता से अलग रखा गया है।
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