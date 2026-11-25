पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने घुड़दौड़ के आयोजन में परेशानी खड़ी कर दी थी। मैदान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वहां लोगों का चलना भी मुश्किल था। प्रतियोगिता पहले दिन में 11 बजे होनी थी। ऐसे में आयोजन समय पर कराने की चुनौती सामने आ गई। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुद मैदान तैयार कराने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रातभर काम जारी रखने का फैसला किया। दर्जनों ट्रैक्टरों से मैदान में बालू डलवाई गई। जेसीबी से जमीन को समतल कराया गया और फिर रोलर चलाकर उसे दौड़ के लायक बनाने की कोशिश की गई। अनंत सिंह खुद मौके पर मौजूद रहकर तैयारियों की निगरानी करते रहे।