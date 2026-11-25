पी. संतोष कुमार ने सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से आग्रह किया है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और सरकार से कहें कि वह आगामी संसदीय कार्यक्रम के बारे में जल्द से जल्द स्पष्टता प्रदान करे। उन्होंने मांग की है कि संसदीय कैलेंडर के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ सार्थक विचार-विमर्श किया जाए और संसद सदस्यों को सदन की प्रस्तावित तारीखों और एजेंडे के बारे में पर्याप्त समय पहले सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह धारणा कि सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति भी जवाबदेह नहीं होना चाहती, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।