मीडिया से बात करते हुए दुबे ने कहा, "अखिलेश यादव ने 'INDI' गठबंधन के नियमों को तोड़ दिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि कांग्रेस के साथ जुड़ने की वजह से उनकी अपनी नाव हर दिन डूब रही है। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने पहले ही 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस को 26 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 403 में से सिर्फ 26 सीटें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो पूरे देश में जीत हासिल करने जा रही है और 2029 में अपना प्रधानमंत्री बनाएंगी। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कांग्रेस के लिए किसी को ग्राम प्रधान के तौर पर चुनवा पाना भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और यह उत्तर प्रदेश है; यह राज्य आपको 40 सालों से जानता है। 40 साल का समय बहुत लंबा होता है। इतना लंबा कि यूपी की जनता को यह समझ आ जाए कि उसका भला 'कांग्रेस-मुक्त' उत्तर प्रदेश में ही है। मैं अक्सर कहता हूं कि भले ही डायनासोर की वापसी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की संभावना न के बराबर है।"