जानकारी के अनुसार सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी ने सहारनपुर में भी दो सीटों की मांग की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जारी किए गए 5 प्रत्याशियों में से 2 सहारनपुर से ही उतारे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की प्रस्तावित लिस्ट में रायबरेली और अमेठी जिलों की भी कुछ सीटें शामिल हैं। हालांकि इनमें से कुछ सीटों पर सपा के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि गठबंधन की इन दोनों सहयोगियों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद हैं।