मेहमानों के खाने-पीने के लिए सबसे खास इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10 बजे से लगभग 4 लाख लोगों के लिए एक भव्य दावत शुरू होगी। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए गांव में 10 बीघे जमीन पर 12 विशाल पंडाल लगाए गए हैं। इनमें आम मेहमानों, दूल्हे पक्ष के लोगों और VVIPs के लिए अलग-अलग खाने के जोन बनाए गए हैं, साथ ही 30 विशेष फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं।