

गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों के कई हिस्सों में कुल प्रवाह का 70% से अधिक हिस्सा भूजल से आता है। इन घाटियों के कई निगरानी केंद्रों पर भूजल प्रवाह घट रहा है, जिससे इन बारहमासी नदियों और विशेष रूप से इनकी छोटी सहायक नदियों के सूखने का खतरा बढ़ गया है। साबरमती, कावेरी, पेन्नार और दक्षिण तटीय नदी घाटियों में औसत भूजल प्रवाह में सबसे तीव्र गिरावट है, जबकि कृष्णा, महानदी, माही और नर्मदा नदियों के केंद्रों पर भी 10 से 25% तक की कमी देखी गई है। वहीं सिंधु, गोदावरी, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा जैसी कुछ घाटियों में सकारात्मक रुझान भी देखे गए हैं।