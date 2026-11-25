Domestic Value Addition India: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने IT हार्डवेयर के घरेलू मूल्य संवर्धन (Domestic Value Addition-DVA) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के संशोधित नियमों में अब भारत में होने वाली वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और भारतीय उत्पाद डिजाइन को भी महत्व दिया जाएगा। इंडस्ट्री बॉडी इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज मोहिंदरू के मुताबिक, नया ढांचा भारत में होने वाले वास्तविक उत्पादन और मूल्य संवर्धन का बेहतर आकलन करेगा। इससे कंपनियों को देश में मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।