

दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लाखों भक्तों ने भगवान अन्नामलैयार एवं देवी उन्नामलै अम्मन के दर्शन किए और पवित्र अरुणाचल पर्वत की पदयात्रा कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने आठ पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में 15,500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया। साथ ही बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए 25 स्थानों पर अस्थायी पार्किंग व्यवस्था की गई।