सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी आदेश में 24 नवंबर को एक बार के विशेष प्रबंध के रूप में दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि इससे स्थल के स्वामित्व, धार्मिक स्वरूप या वहां दीप प्रज्ज्वलन की परंपरागत प्रथा संबंधी विवाद का अंतिम समाधान नहीं माना जाएगा।