Bisleri News: पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलेरी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से 23 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण का स्वागत किया है। कंपनी के मुताबिक, गोवा प्लांट में 27 सितंबर 2025 को तैयार किए गए एक बैच के सैंपल को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। बिसलेरी ने स्पष्ट किया कि FSSAI की बिक्री पर रोक केवल इसी बैच पर लागू है और इस बैच का कोई स्टॉक फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है।