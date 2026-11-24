बिसलेरी
Bisleri News: पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलेरी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से 23 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण का स्वागत किया है। कंपनी के मुताबिक, गोवा प्लांट में 27 सितंबर 2025 को तैयार किए गए एक बैच के सैंपल को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। बिसलेरी ने स्पष्ट किया कि FSSAI की बिक्री पर रोक केवल इसी बैच पर लागू है और इस बैच का कोई स्टॉक फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है।
बिसलेरी के बयान के अनुसार, FSSAI ने 23 नवंबर को स्पष्ट किया कि संबंधित बैच के सैंपल की दोबारा जांच में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा से कम पाई गई। कंपनी ने कहा कि वह सालाना 50 हजार से अधिक बैच तैयार करती है, जबकि बिक्री पर रोक केवल गोवा में तैयार किए गए बैच नंबर GO 270 पर लगाई गई है।
कंपनी के मुताबिक, जांच के लिए एक ही जल स्रोत से छह सैंपल लिए गए थे। शुरुआती जांच में सभी छह सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे उतरे थे। हालांकि, बाद में दोबारा की गई जांच में बैच GO 270 के छह सैंपल में से एक में 0.144 माइक्रोग्राम प्रति लीटर PAH (पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन) पाया गया था। कंपनी का दावा है कि इसी बैच के एक अन्य सैंपल में सभी मानक सही पाए गए थे।
बिसलेरी ने कहा कि उसने फरवरी 2026 में जांच के नतीजों में विसंगतियों का मुद्दा उठाया था और PAH की दोबारा जांच का अनुरोध किया था। कंपनी के अनुसार, इसके बाद FSSAI की ओर से बिसलेरी के विभिन्न प्लांटों के सैंपल की जांच में PAH से जुड़ी कोई अन्य प्रतिकूल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कंपनी ने कहा कि वह FSSAI के साथ सहयोग जारी रखेगी और किसी भी कानूनी या नियामकीय कार्यवाही में अपना पक्ष रखेगी।
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