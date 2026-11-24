उसने अपने खास अंदाज में सरकार पर सवाल उठाए। दराड़े ने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार युवाओं के पीछे क्यों पड़ी है। युवाओं के लिए रोजगार का सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन सरकार अब शादी के मुद्दे पर नियम बनाने की बात कर रही है। उसने कहा कि युवाओं ने भी इसी सरकार को चुना है। अब मामा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, ऐसा नियम बनाने की चर्चा हो रही है। दराड़े ने मामा-मामी के रिश्ते का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तक मामी से मीठी-मीठी बातें करते आए हैं। मां ने मामा से प्यार करना सिखाया था, अब वह भी बेकार हो गया। मामा हमेशा भांजे का अच्छा ही करता है, लेकिन अब युवाओं के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि वे क्या करें।