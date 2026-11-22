मुंढे ने जिम और हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वालों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और विक्रेता हेल्थ सप्लीमेंट के सेवन से मसल्स बढ़ने जैसे दावे कर रहे हैं। ऐसे दावों को कानूनी मान्यता नहीं है। कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट या पोषण उत्पाद बेचने वाली कंपनी इस तरह का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यदि कोई जिम संचालक, प्रोटीन विक्रेता या फार्मेसी कंपनी इस तरह के दावे करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सप्लीमेंट बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन केवल लाइसेंस होने से किसी भी उत्पाद को बेचने की छूट नहीं मिल जाती।