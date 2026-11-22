Gujarat ACB: अहमदाबाद के ऑडिट भवन में तैनात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को जामनगर में आठ लाख रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने आयकर रिटर्न से जुड़ी शिकायत का निपटारा होने के बावजूद बंद हो चुके ऑडिट को दोबारा नहीं खोलने के बदले रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने जाल बिछाकर उसे उसकी कार में ही रिश्वत की रकम लेते पकड़ लिया।