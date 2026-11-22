नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की कोई समझ नहीं है। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को जितना गहराई से समझता हूं, उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि भाजपा और आरएसएस असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी हैं। उन्हें हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की रत्ती भर भी समझ नहीं है।