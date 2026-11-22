1 (शीर्ष प्रदर्शन) दक्षिण कोरिया KOSPI(Korea Exchange) 4,869.96 +27.0%(52-सप्ताह के निचले स्तर 3,833.35 से; USD ETF आधार पर +42.3%) जून 2026 में 9,385 के शिखर पर पहुँचने के बाद भारी मुनाफावसूली के बावजूद सालाना आधार पर सबसे आगे

2 (शीर्ष प्रदर्शन) ताइवान TAIEX(TWSE) 36,033.29(नवीनतम संदर्भ स्तर) +26.8%(MSCI Taiwan USD आधार पर) अक्टूबर 2026 में 49,968.92 के सर्वकालिक उच्च स्तर के बाद नवंबर में गिरावट, फिर भी सालाना बढ़त मज़बूत

3 जापान Nikkei 225(Tokyo Stock Exchange) 56,436.65 +13.3%(नवंबर 2025 के 49,823.94 से ऊपर) येन (JPY) की कमज़ोरी और निर्यातक शेयरों के समर्थन से दोहरे अंकों का सालाना रिटर्न

4 ब्राज़ील Ibovespa(B3) 1,66,376.44(19 नवंबर क्लोज़) +7.5% अक्टूबर 2026 में 2,09,713 के शिखर के बाद राजकोषीय चिंताओं से एक महीने में 20% से अधिक गिरावट, पर सालाना बढ़त कायम

5 जर्मनी DAX 40(Deutsche Börse) 24,802.78 +6.5%(नवंबर 2025 के 23,278.85 से ऊपर) यह टोटल रिटर्न इंडेक्स है; नवंबर के तीसरे सप्ताह में टेक बिकवाली से दबाव दिखा

6 अमेरिका S&P 500(NYSE/Nasdaq) 6,910.39 +5.7%(नवंबर 2025 के 6,538.76 से ऊपर) अक्टूबर 2026 में 7,818.93 के रिकॉर्ड स्तर के बाद नवंबर में टेक शेयरों में गिरावट से सालाना बढ़त सिमटी

7 भारत Nifty 50 / BSE Sensex(NSE / BSE) 25,800.60(Nifty) / 83,919.71(Sensex) -0.61%(Nifty 50, 1-वर्षीय प्राइस रिटर्न) नवंबर 2026 के तीसरे सप्ताह में बैंकिंग शेयरों और FII खरीदारी से 9 महीने के उच्च स्तर पर वापसी के बाद सालाना स्तर लगभग सपाट

8 (कमज़ोर) चीन Shanghai Composite(SSE) 3,533.79 -7.85%(CSI 300: -11.21%) घरेलू मांग और प्रॉपर्टी/टेक दबाव के कारण मुख्यभूमि चीनी सूचकांक नकारात्मक दायरे में