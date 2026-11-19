पत्रकारिता में ढाई दशक का अनुभव रखने वाले विजय कुमार झा इस समय पत्रिका समूह के NICS (National Integrated Content Station, जो समूह का integrated newsroom है) में डिजिटल हेड हैं और Patrika.com के संपादक की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है—पाठक को केंद्र में रखकर कंटेंट प्लान और प्रेजेंट करना। वह राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका सहित कई विषयों के साथ-साथ, अतीत की बड़ी राजनीतिक घटनाओं व हस्तियों से जुड़े प्रसंगों पर लगातार लिखते हैं। विजय ने 2001 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से निकलते ही करियर की शुरुआत तो डिजिटल मीडिया से की, लेकिन कुछ ही समय में वह प्रिंट मीडिया में चले गए। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं। इस बीच कुछ समय प्रभात खबर में रह कर आंचलिक पत्रकारिता की चुनौतियां और बारीकियां भी समझी। 2010 में उन्होंने dainikbhaskar.com से जुड़ कर डिजिटल पत्रकारिता में वापसी की। वहां पांच साल रह कर तरह-तरह के प्रयोग किए और खूब सीखा। इसके बाद वह Indian Express समूह में Jansatta.com के पहले संपादक बने। यहां करीब दस साल रहे और वैबसाइट को एक नया मुकाम दिया। सोशल मीडिया पर आग लगाने वाली अफवाहों से जूझने के लिए विजय ने IAMAI-Meta Fact-Checking News Fellowship पूरी की Certified Fact-Checker भी बने। उन्होंने करीब आधा दर्जन किताबों का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद भी किया है। खाली वक्त में पुराने गानों में खो जाना, किताबों के पन्नों में डूब जाना और चुनिंदा दोस्तों के साथ बेबाक गप्पें लड़ाना उनमें नई ऊर्जा भर देता है। विजय से संपर्क करने का पता है: vijay.jha@in.patrika.com