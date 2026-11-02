स्कूलों में AI टूल्स के इस्तेमाल पर घिरा Google, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

Artificial Intelligence: बच्चों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ ) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या यह तकनीक बच्चों को बेहतर सीखने में मदद कर रही है या उनकी सोचने-समझने की क्षमता कमजोर कर रही है? अमरीका में इसी सवाल पर बहस तेज हो गई है। अमरीकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और जोश हॉली ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पत्र लिखकर एआइ टूल्स के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर 9 तीखे सवाल पूछे हैं।