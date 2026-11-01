रोस्तोव में यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों का हमला, रूस के करोड़ों डॉलर के हथियार तबाह!

उन्होंने यूरोप में यूक्रेन के सहयोगियों से आग्रह किया कि वे अतिरिक्त मदद (पैकेज) की डिलीवरी में तेजी लाएं।

उन्होंने लिखा कि, 'हम हर दिन अमेरिका, यूरोप और अन्य मददगार साथियों से पैट्रियट मिसाइलों की अपनी जरूरत के बारे में बात करते हैं। इस महीने, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त मदद को लेकर नए फैसले लिए हैं। लेकिन इन चीजों की डिलीवरी में सालों का समय नहीं लगना चाहिए। रूस अभी हमारे बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। इस सर्दी में, रूस का पूरा दांव बैलिस्टिक मिसाइलों पर है। इसलिए, एयर डिफेंस से जुड़े फैसलों को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं।' अमेरिका से कीव को 500 PAC-3 इंटरसेप्टर मिलने वाले हैं।