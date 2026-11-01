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ईरान से फिर टकराव की आहट! यायर गोलान का दावा- नेतन्याहू इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा

Iran tensions: इजरायल की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने ईरान के साथ फिर टकराव की चेतावनी दी। उन्होंने नेतन्याहू को सुरक्षा में विफल बताते हुए जल्द वैकल्पिक सरकार की मांग की।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 1 Nov 2026, 2:46 PM IST

Golan warns Iran

ईरान से बार-बार टकराव क्यों? गोलान ने नेतन्याहू पर साधा निशाना, Photo- ANI

इजरायल की डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन यायर गोलान ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ एक और टकराव की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द एक वैकल्पिक सरकार बनाने की मांग की।
'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, गोलान ने कहा कि इजरायल अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां ईरान के साथ बार-बार टकराव हो रहा है। उन्होंने इसे नेतन्याहू की विफलता का सबूत बताया।
गोलान ने लिखा, "सप्ताह की शुरुआत। ईरान के साथ एक और टकराव की संभावना बढ़ रही है। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां ईरान के साथ बार-बार टकराव हो रहा है। यह दिखाता है कि नेतन्याहू कितने बुरी तरह विफल रहे हैं।"

नेतन्याहू की क्षमता पर उठाए सवाल

गोलान ने ईरान के खिलाफ संभावित अभियान को संभालने की नेतन्याहू की क्षमता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली प्रधानमंत्री के पास जनता का भरोसा, नैतिक वैधता और इस तरह के अभियान का नेतृत्व करने के लिए जरूरी बुनियादी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं चेतावनी देता हूं: नेतन्याहू के पास ऐसा अभियान चलाने के लिए जरूरी जन-समर्थन (जनता का भरोसा) नहीं है। उनके पास न तो नैतिक वैधता है और न ही बुनियादी क्षमता।"

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गोलान ने विपक्ष के नेताओं - गादी एसेनकोट, एविग्डोर लिबरमैन, नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था का जरूरी अनुभव और समझ है।
उन्होंने आगे कहा, "गादी एसेनकोट, एविग्डोर लिबरमैन, नफ्ताली बेनेट, यायर लैपिड और मैं सुरक्षा तंत्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे पास अनुभव और क्षमता है, और हम इस तंत्र से गहराई से परिचित हैं। हम इजरायल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इजराइल के लिए बताया खतरा

नेतन्याहू और उनकी सरकार के प्रमुख सदस्यों पर निशाना साधते हुए, गोलान ने कहा कि रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर का अहम पदों पर बने रहना देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, "इस बीच, नेतन्याहू, इजरायल काट्ज़ और बेन ग्विर अभी भी अहम पदों पर बने हुए हैं। यह इजरायल के लिए खतरा है। इसे खत्म होना चाहिए।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नेतन्याहू अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए इजरायल की सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक वैकल्पिक सरकार का होना जरूरी है। गोलान ने लिखा, "इजराइल की सुरक्षा को नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का मोहरा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इसलिए, जल्द से जल्द एक वैकल्पिक सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है; क्योंकि इजराइल की सुरक्षा और उसके नागरिकों का भविष्य दांव पर लगा है।" इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, गोलान 'डेमोक्रेट्स पार्टी' के प्रमुख हैं। यह पार्टी उस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है जो नेतन्याहू की सरकार को हटाना चाहता है।

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1 Nov 2026, 2:46 PM IST

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