ईरान से फिर टकराव की आहट! यायर गोलान का दावा- नेतन्याहू इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा

इजरायल की डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन यायर गोलान ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ एक और टकराव की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द एक वैकल्पिक सरकार बनाने की मांग की।

'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, गोलान ने कहा कि इजरायल अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां ईरान के साथ बार-बार टकराव हो रहा है। उन्होंने इसे नेतन्याहू की विफलता का सबूत बताया।

गोलान ने लिखा, "सप्ताह की शुरुआत। ईरान के साथ एक और टकराव की संभावना बढ़ रही है। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां ईरान के साथ बार-बार टकराव हो रहा है। यह दिखाता है कि नेतन्याहू कितने बुरी तरह विफल रहे हैं।"