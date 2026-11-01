इजरायल में नेतन्याहू की सत्ता पर संकट, कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष से अरब पार्टियों का साथ लेने की मांग

Benjamin Netanyahu: इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और विपक्षी नेताओं से अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नेतन्याहू और उनके गठबंधन को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के पास 67 सीटों का समर्थन जुटाने का रास्ता है। इसमें फिलिस्तीनी-इजरायली पार्टियों का 19 सीटों वाला ऐतिहासिक गठबंधन भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू समर्थक इस गठबंधन का विरोध कर रहे हैं।