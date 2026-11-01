जिनेवा स्थित AURORAH जियोसिग्नल इंटेलिजेंस द्वारा की गई एक जांच में खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब पर हुए 40 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पीछे एक खास पैटर्न काम कर रहा था। जांच के अनुसार, हमलों से ठीक पहले और बाद में रूसी सेना और सरकार के एडवांस टोही सैटेलाइट्स प्रभावित इलाकों की लगातार मैपिंग और निगरानी कर रहे थे। जांच टीम के अनुसार, रूस के अलग-अलग रडार और कैमरों वाले सैटेलाइट्स (जैसे Bars-M, Persona, Lotos-S1 और Kondor-FKA) ने एक साथ मिलकर काम किया। इसी सटीक जानकारी के दम पर हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के सुरक्षा घेरे को भेदकर हमले किए।