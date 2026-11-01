Binance हैक पर FBI का बड़ा खुलासा: 6.3 अरब डॉलर की चोरी के पीछे उत्तर कोरिया, एथेरियम में ट्रांसफर हो रही रकम

सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगने के बावजूद बाइनेंस ने दुनिया भर में अपने लाखों उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि उन्हें कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। कंपनी ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त रिजर्व मौजूद है, जो चोरी हुई क्रिप्टो के लगभग 90 प्रतिशत के बराबर है, जिससे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। एक आधिकारिक बयान में, बाइनेंस प्रबंधन ने वादा किया कि प्रभावित ग्राहकों को उनके नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि वह दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।