US Iran Talks: ईरान को ट्रंप की दोटूक: समझौता करना है तो करे, वरना 10 मिनट में परमाणु ठिकाने तबाह करने की ताकत

Iran Nuclear Sites: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों कूटनीति या सैन्य कार्रवाई के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान किसी तरह का समझौता करना चाहता है और बातचीत भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन, जब बात ईरान की विश्वसनीयता की आती है, ट्रंप खुलकर कहते हैं कि वाशिंगटन को कोई जल्दी नहीं है। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में एक तरफ शांति की उम्मीद जगी है, तो दूसरी तरफ सैन्य संघर्ष की आहट भी सुनाई देने लगी है।