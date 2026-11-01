होर्मुज खोलने के लिए ईरान का प्लान तैयार? अराघची बोले- अमेरिका शर्तें माने तो 7 दिन नहीं, सिर्फ 48 घंटे में खोल देंगे रास्ता

ईरान के वित्तीय संकट और सुरक्षा बलों को वेतन न दे पाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए अराघची ने तेहरान का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भले ही देश गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, लेकिन वह इसके आगे कभी नहीं झुकेगा। ईरान अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने आत्म-सम्मान और गरिमा का सौदा नहीं करेगा। हम अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की बलि नहीं दे सकते। हम मजबूती से डटे रहेंगे और अपनी ताकत के दम पर इन सभी चुनौतियों से पार पा लेंगे।