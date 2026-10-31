इनसाइट UK की रिपोर्ट पर बवाल: ब्रिटिश MP बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान में हिंदू उत्पीड़न पर सरकार से मांगा जवाब

'इनसाइट UK' ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस्लामी चरमपंथियों ने इस समुदाय, उनके पूजा स्थलों और उनकी आजीविका को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तानी प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। समूह ने कहा, “इस्लामी चरमपंथ और उग्रवादी हिंसा के प्रसार ने न केवल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के ताने-बाने के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। अपने हिंदू नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहने के कारण, पाकिस्तान के कट्टरपंथ के चक्र में और गहरे धंसने का खतरा है। पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों को देखते हुए, वहां बचे धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से मानवीय संकट से बचाने के लिए तत्काल वैश्विक स्तर पर जांच की आवश्यकता है।”